Verkehrsunfall mit leichtverletzter Kradfahrerin

Am Freitag, 09.07.2021 gegen 20:50 Uhr befuhr eine 23-jährige Motorradfahrerin die K25 (Alte Weinstraße) von Greimerath nach Wittlich.



Vermutlich aufgrund von den Straßenverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit verlor sie die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte. Dabei dürfte es vornehmlich der hervorragenden Schutzkleidung zu verdanken gewesen sein, dass sie nicht schwer verletzt wurde.

Dennoch wurde sie vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Die FFW und die Straßenmeisterei Wittlich mussten ebenfalls ausrücken, um ausgetretene Betriebsmittel auf der Fahrbahn und im angrenzenden Erdreich erfolgreich zu binden, so dass keine Gefahren für die Umwelt entstanden.



