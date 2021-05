Verkehrsunfall mit Leichtkraftrad, leicht verletzter Fahrer

Am 20.05.2021 befuhr der Fahrer eines Leichtkraftrades um 18:04 Uhr die L 52 aus Richtung Oberscheidweiler kommend in Richtung Hasborn.



In der Gefällstrecke wurde der junge Fahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und seiner geringen Fahrpraxis in einer leichten Linkskurve nach außen getragen. Er kam im weiteren Straßenverlauf nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in einen Wassergraben. Hierbei kam er zu Fall und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Am Leichtkraftrad ist ein Schaden von ca. 3000 Euro entstanden.



