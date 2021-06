Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 04.06.2021 gegen 11:50 Uhr befuhr ein 28-jähriger Motorradfahrer aus dem Bereich Nordrhein-Westfalen mit seinem Motorrad die Landstraße 91 von Darscheid in Richtung Schönbach.





Vor ihm fuhr ein weiterer Motorradfahrer, welcher verkehrsbedingt am Ortseingang abbremste.



Aufgrund nicht ausreichenden Sicherheitsabstands fuhr der 28-Jährige dem vorausfahrenden Motorradfahrer auf.



Der vorausfahrende Motorradfahrer stürzte aufgrund des Auffahrens und verletzte sich leicht am Arm und am Bein. Zudem wurde das Fahrzeug leicht beschädigt.



Am Fahrzeug des Verursachers entstand keinerlei Schaden, er wurde auch nicht verletzt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell