Ein 51-jähriger Mann aus der Eifel befuhr die B42 von Osterspai kommend in Richtung Koblenz. In Höhe der Einfahrt zum dortigen Wohnmobilstellplatz geriet er auf fast gerader Strecke vermutlich in Folge Müdigkeit, gepaart mit einer leichten Alkoholisierung in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit einem PKW, der mit einer 4-köpfigen Familie mit zwei Kleinkindern besetzt war, zusammen. Dabei erlitten sie teils schwere Verletzungen. Die Beifahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Dieser PKW wurde in der Folge gegen einen dahinter befindlichen PKW einer 36-jährigen schwangeren Frau aus dem Rhein-Lahn-Kreis geschleudert. Diese wurde nur leicht verletzt und konnte selbstständig aus dem PKW aussteigen.



Die B42 war für ca. 2,5 Stunden voll gesperrt. Zwei PKW mussten totalbeschädigt abgeschleppt werden. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die insgesamt 6, zum Teil schwerverletzten Personen, sind in Krankenhäuser in Koblenz und Umgebung verbracht worden.



