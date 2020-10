Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Mittwoch, dem 28.10.2020 befuhr der 43-jährige Fahrer eines Volvo Kombi gegen 10.30 h die L 54 von Bombogen Richtung Wengerohr und wollte in die Belinger Straße abbiegen.

Beim Abbiegen übersah er die 35-jährige Fahrerin eines Skoda Oktavia, die von Wengerohr in Richtung Bombogen fuhr. Es kam zum Zusammenstoße der beiden Pkw auf der L 54. Durch den Zusammenstoß wurde der Skoda noch in eine Baumreihe eines angrenzenden Anwesens geschoben und beschädigte einige Bäume, sowie Hecken. Verletzt wurde niemand, an den Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden insgesamt wird auf ca. 48.000 EUR geschätzt.



