Verkehrsunfall mit fünf teils schwerverletzten Personen

Das vollbesetzte Fahrzeug des Unfallverursachers befuhr dabei die L 43 aus Richtung Zemmer kommend in Fahrtrichtung Heidweiler. In einer langgezogenen Linkskurve kommt dieser vermutlich auf regennasser Fahrbahn aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkt nach links, verliert die Kontrolle und kollidiert frontal mit einem entgegenkommenden PKW.



Das Fahrzeug des Unfallverursachers ist insgesamt mit vier Personen, davon mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern (5 Jahre/Säugling 8 Wochen) besetzt. Das des Unfallgegners mit einer. Alle fünf Beteiligten werden durch den Zusammenstoß verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser verbracht.



Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme und im Anschluss zur Erstellung eines Gutachtens, welches durch die StA Trier angeordnet worden ist, für ca. 3,5 Stunden gesperrt werden.



Im Einsatz waren neben den eingesetzten Polizeibeamten die Freiwillige Feuerwehr Heidweiler und Dierscheid, der Wehrleiter VG Wittlich Land, fünf Rettungswagen, ein Notarzt, ein fliegender Notarzt, die Air Rescue Luxemburg, die Straßenmeisterei Trier und ein Gutachter.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell