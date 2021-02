Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen gesucht

Im Zeitraum vom 07.02.08.02.2021 kam es zu einem Verkehrsunfall an einem ordnungsgemäß in der Kordelstraße geparkten PKW.

Wittlich (ots). Im Zeitraum vom 07.02. – 08.02.2021 kam es zu einem Verkehrsunfall an einem ordnungsgemäß in der Kordelstraße geparkten PKW. Das Fahrzeug wurde an der hinteren Stoßstange beschädigt.



Zeugen oder Beteiligte des Vorfalls melden sich bitte unter 06571-926-0 bei der Polizeiinspektion Wittlich melden.



