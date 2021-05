Wittlich

Verkehrsunfall mit Flucht, leichter Sachschaden

Am 20.05.2021 ereignete sich in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 15:53 Uhr auf dem Parkplatz des Dänischen Bettenlager, in der Friedrichstraße in Wittlich, ein Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.