Verkehrsunfall mit Flucht in Hetzerath

Hetzerath (ots) - PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION WITTLICH ------------------------------------------------------------ Hetzerath, 20. November 2020 ------------------------------------------------------------ Verkehrsunfall mit Flucht Am Freitag, 20. November 2020, kam es in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 15:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Hetzerath, in Höhe des Anwesens Nummer 32 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.