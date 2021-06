Verkehrsunfall mit Flucht in Greimerath bei Wittlich

Greimerath bei Wittlich (ots) – PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION WITTLICH ------------------------------------------------------------ Greimerath, 09. Juni 2021 ------------------------------------------------------------ Greimerath bei Wittlich (ots) – Verkehrsunfall mit Flucht in Greimerath Am Mittwoch, 9. Juni 2021, kam es gegen 12:30 Uhr, im Gartenweg in Greimerath zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.



Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte, vermutlich beim Vorbeifahren, das ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellte Fahrzeug des Geschädigten.



Sollte es Zeugen geben, die Angaben zum Verursacherfahrzeug machen können, werden diese gebeten, sich mit der Polizei in Wittlich unter der 06571/926-0 in Verbindung zu setzen.



