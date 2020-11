Am Samstag, den 29.11.2020 ereignete sich in der Westerwaldstraße in Bendorf OT Stromberg zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit Flucht.

Das geschädigte Fahrzeug war in der Westerwaldstraße in Höhe der Hausnummer 5, in Fahrtrichtung Nauort geparkt. Das vorbeifahrende Fahrzeug touchierte das geparkte Fahrzeug, sodass ein Schaden an der linken vorderen Fahrzeugseite entstand. An dem geschädigten Fahrzeug konnten rote Lackanhaftungen sichergestellt werden.



