11.2020, gegen 11 Uhr



Eine Frau aus der VGV Daun war am Freitag dem 27.11.2020 gegen 11 Uhr mit ihrem Pkw VW Beetle auf der K 16 von Meiserich in Fahrtrichtung Steiningen unterwegs, als es zu einer Berührung zwischen ihrem und einem entgegenkommenden Pkw kam, so dass Sachschaden am Pkw der Frau entstand.



Der Fahrer/die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeuges habe sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle entfernt, so die Unfallbeteiligte.



Wer Angaben zum Unfallverursacher machen? Die Polizei Daun sucht Zeugen, Hinweise bitte unter 05692/9626-0 oder per Email an PIDaun@polizei.rlp.de.



