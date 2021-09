Verkehrsunfall mit Flucht

Hierbei sei ein PKW den s.g. „Pichterberg“ von Minderlittgen in Richtung Wittlich gefahren. Der Fahrer des PKW's habe hierbei eine Kurve in der Art geschnitten, dass er auf die Gegenfahrbahn gekommen sei. Ein in entgegengesetzter Richtung fahrender PKW musste ausweichen, um einem Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei scherte er nach rechts aus und kollidierte mit der am Straßenrand befindlichen Leitplanke.

Nach erster Aussage vom Fahrer des verunfallten PKW handelt es sich bei dem entgegenkommenden PKW um einen grauen VW-Kombi mit WIL-Kennzeichen.



Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wittlich zu melden, Tel.: 06571-9260 oder Mail: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich

Anna-Lena Braun, PKA'in

Schloßstraße 28

54516 Wittlich



Telefon: 06571-9260

Mail: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de

