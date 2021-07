Verkehrsunfall mit Flucht

Hierbei parkte ein unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug in eine Parklücke vor einem Gebäude ein und kollidierte dabei mit einem Metallgitter.

Ohne sich um die Begleichung des entstandenen Schaden zu bemühen, verließ der Täter die Unfallörtlichkeit.

Wer Hinweise zu einem Verursacher oder einem Unfallbeteiligten Fahrzeug geben kann, wende sich bitte an die Polizei in Andernach.



