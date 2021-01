Vallendar

Verkehrsunfall mit Flucht

In dem Tatzeitraum vom Freitag 29.01, 19:00 Uhr bis Samstag 30.01, 13:30 Uhr ist ein bislang unbekannter PKW in der Straße „Im Gessel“ in Vallendar gegen einen geparkten Ford Fiesta gefahren.