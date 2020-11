Am Donnerstagmorgen, 26.11.2020, gegen 06.20 Uhr, kam es kurz vor der Ortslage Plütscheid zu einer Kollision von zwei Fahrzeugen.

Zumindest an einem Fahrzeug wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Ein Unfallbeteiligter entfernte sich nach der Kollision unerlaubt von der Unfallstelle. Es könnte sich um einen Transporter oder einen Kleinlaster gehandelt haben, welcher in Richtung der BAB 60 /Feuerscheid gefahren ist. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug geben können.



