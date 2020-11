Am Samstag, den 07.11.2020 wurde der PKW Mercedes-Benz gegen 20:30 Uhr in der Goethestraße, Lahnstein in Längsaufstellung an der Straße geparkt.

Als der Fahrer am Sonntag gegen 11:30 Uhr zu dem PKW zurückkehrte, stellte er frische Unfallspuren an der Fahrerseite fest. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat vermutlich beim Vorbeifahren den Schaden in Höhe von ca. 7000EUR verursacht und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt.



Sachdienliche Hinweise melden Sie bitte der Polizeiinspektion Lahnstein. Tel: 02621-9130



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lahnstein

Nordallee 3

56112 Lahnstein



Telefon: 02621-913-0

E-Mail: pilahnstein@polizei.rlp.de



Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell