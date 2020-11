Ein PKW wollte den Parkplatz verlassen. Ein anderes rückwärts ausparkendes Fahrzeug übersah den dort Fahrenden. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Spiegel des nicht verursachenden Fahrzeugs beschädigt wurde. Er war zunächst der irrigen Annahme, dass er gegen einen dort befindlichen Container gestoßen sei. Er ging zur Info. Man konnte aber keinen Schaden am Container feststellen. Ein Zeuge meldete den Unfall in der Zwischenzeit, so wie er geschildert wurde. Der Zeuge gab an, dass es sich beim Verursacher um einen Klein-LKW mit offener Ladefläche handeln könnte.



Sachdienliche Hinweise melden Sie bitte der Polizeiinspektion Lahnstein. Tel: 02621-9130



