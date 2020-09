Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es am Freitag den 04.09.2020 in 54516 Wittlich zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer.

Der Fahrradfahrer fuhr gegen 07:54 Uhr die Rudolf-Diesel-Straße in Richtung Berufsbildende Schule. In Höhe der Hausnummer 9 wurde der Radfahrer von einem weißen Transporter überholt. Hierbei hielt der Transporterfahrer nicht den erforderlichen Seitenabstand zu dem Radfahrer ein, so dass dieser über den Gehweg abgedrängt wurde. Hierbei überschlug sich der Radfahrer und zog sich Verletzungen zu. Der Transporterfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Radfahrer zu kümmern. Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich, Tel.: 06571/926-0 in Verbindung zu setzen.



