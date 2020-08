Schönecken

Verkehrsunfall mit Flucht

In der Zeit von Samstag, 22.08.2020, 11:30 Uhr bis Montag, 24.08.2020, 07:45 Uhr wurde in Schönecken in der Schlenckerstraße ein am Straßenrand geparkter Pkw durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt.