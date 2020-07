Am Montag, 20.07. 2020, 19.00 h, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Mendig, Aktienweg.

Mendig Aktienweg (ots) – Am Montag, 20.07.2020, 19.00 h, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Mendig, Aktienweg. Beteiligte waren ein Leichtkraftradfahrer sowie ein Fahrradfahrer. Der 16-jährige Fahrer des Leichtkraftrades erlitt schwere Verletzungen und wurde mit Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus transportiert; der 17-jährige Sozius des Leichtkraftrades erlitt leichte Verletzungen. Der 13-jährige Fahrradfahrer wurde nach Erst- Versorgung am Unfallort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.



