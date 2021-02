Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht im Industriegebiet Weinsheim

Am Dienstag, den 09.02.2021, ereignete sich in den Morgenstunden um ca. 07:45 Uhr ein Verkehrsunfall im Industriegebiet in Weinsheim.

Ein LKW befuhr die „Obere Industrie Straße“ und bog nach links in die „Josef-Streif-Straße“ ab. Hierbei geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte im Gegenverkehr mit einem PKW. Hierbei wurde der hintere, linke Kotflügel des PKW beschädigt. Der Fahrer des LKW entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und/oder zum LKW sowie dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der 06551/942-0 oder per E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



