Der unfallverursachende Pkw fuhr aus Bengel kommend in Rtg. Alf. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug vermutlich auf Grund einer den Straßenverhältnissen nicht angepassten Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Schutzplanke. Anschließend schleuderte das Fahrzeug auf die Gegenspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.



Durch den heftigen Aufprall wurden insgesamt 5 Personen verletzt. Alle Beteiligten wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.



An den unfallbeteiligten Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.



Im Einsatz befanden sich die Straßenmeisterei Manderscheid, 2 Streifen der Polizei Zell, Kräfte der Feuerwehr Zell und Alf, sowie 3 Rettungswagen und 2 Notärzte.



