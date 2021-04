Verkehrsunfall mit 3 Motorrädern

Dillendorf, K 4 (ots) – Am 02.04.2021 kam es gegen 12.35 Uhr auf der K4 zwischen Hecken und Dillendorf zu einem Verkehrsunfall, an dem 3 Motorräder beteiligt waren.



Zum Unfallhergang kann derzeit nur soviel gesagt werden, dass eine Gruppe von 4 Krädern auf der K4 Richtung Dillendorf unterwegs war. In einer scharfen Rechtskurve kamen drei Kräder aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab.

Zwei Kradfahrer verletzten sich dabei, einer erlitt eine Fußverletzung, der andere verletzte sich an der Schulter.



Im Einsatz befindet sich der Rettungsdienst und die Polizei Simmern.



