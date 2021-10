Verkehrsunfall mit 2 schwerverletzten Personen

Eine 21 jährige Fahrzeugführerin verlor nach einem Überholmanöver die Kontrolle über ihren Pkw und kam in einer engen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn an. In dieser Kurve hielt ordnungsgemäß ein weiterer Pkw (61 Jährige), neben dem Fahrbahnrand, in einer Parkbucht. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander und die Insassen wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die L 212 war für ca. 45 Minuten voll gesperrt.



