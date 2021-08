Verkehrsunfall mit 2 leicht verletzten Kradfahrern

Am Donnerstag, 12.08.2021, gegen 20.15, befuhren zwei Kradfahrer (24 und 37 Jahre) hintereinander die L 43 von Heidweiler in Richtung Zemmer.



In einer unübersichtlichen Rechtskurve lag Splitt vom rechtsseitigen Bankett auf der Fahrbahn. Beide Kradfahrer stürzten nacheinander, ohne miteinander zu kollidieren.

Glücklicherweise herrschte zum Unfallzeitpunkt kein Gegenverkehr.

Die beiden Kradfahrer wurden leicht verletzt und begaben sich anschließend in ambulante Behandlung.

Ihre beiden beschädigten Motorräder schleppten sie in eigener Regie ab.

Die Säuberung der Fahrbahn sowie die Absicherung mittels Beschilderung erfolgte durch die Straßenmeisterei Trier.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell