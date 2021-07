Verkehrsunfall durch starke Regenfälle auf der B50

Eine 27jährige befuhr am 11.07.2021 gegen 23h mit dem PKW die B50 von Simmern kommend in Richtung Flughafen Hahn.

Hinter der Abfahrt Unzenberg stand auf der Kauerbachtalbrücke die Fahrbahn aufgrund der starken Regenfälle partiell knöchelhoch unter Wasser. Betroffen davon waren die Standspur sowie die rechte Fahrbahn. Die genannte fuhr in die schlecht zu sehende Wasserlache und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Fahrzeug wurde dabei nach rechts gegen die Betonwand abgewiesen, von welcher das Fahrzeug sich aufstellte und anschließend auf der Beifahrerseite zum Liegen kam. ON01 konnte sich mithilfe von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreien. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, an der Betonwand leichter Sachschaden. Die Fahrerin wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht.



