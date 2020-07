PASt Montabaur. BAB 3, 56412 Nentershausen (ots) – Der derzeitigem Ermittlungsstand verlor der 65-jährige Fahrzeugführer aufgrund eines Herzinfarkts / Schwächeanfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte auf der BAB 3, in FR Frankfurt am Main, auf Höhe Kilometer 94,200 ungebremst mit der rechtsseitigen Schutzplanke.

Mit im Fahrzeug befanden sich die 63 Jahre alte Ehefrau sowie 29-jährige Tochter des Ehepaars. Die beiden Frauen wurden lediglich leicht verletzt bzw. blieben unverletzt.



Ein weiterer Pkw-Fahrer überfuhr ein umherfliegendes Trümmerteil, woraufhin leichter Sachschaden am Fahrzeug entstand.



Die BAB 3 musste für die Beweissicherung, Rettungsmaßnahmen und die Landung des Rettungshubschraubers für mehr als anderthalb Stunden in FR FFM voll gesperrt werden. Es entstand erheblicher Rückstau, sodass frühzeitig eine weiträumige Umleitung eingerichtet wurde. Die drei Fahrstreifen konnten sukzessiver wieder freigegeben werden.



Im Rückstau kam es zu vereinzelten Behinderungen und einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.



Der Unfallverursacher befindet sich aktuell noch in einem kritischen Zustand.



Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Montabaur



Telefon: 02602 9327 0

www.polizei.rlp.de/vd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell