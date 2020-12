Verkehrsunfall durch herabfallende Eisplatte

Demnach verlor ein Lkw eine Eisplatte von der Oberseite des Anhängers. Diese schlug anschließend in der Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Pkws ein, dessen Fahrer durch den Unfall an der Hand leicht verletzt wurde. Am Pkw des Geschädigten entstand Sachschaden im niedrigen vierstelleigen Bereich. Der verantwortliche LKW-Fahrer einer Speditionsfirma konnte ermittelt werden.



