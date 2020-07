Am Mittwoch, 22.07. 2020, 19:00 Uhr, kam es auf der B 9 aus Richtung Bonn kommend, in Richtung Koblenz ca. 200 m vor der Abfahrt Industriegebiet Mülheim-Kärlich zu einem Verkehrsunfall.

Andernach (ots). Am Mittwoch, 22.07.2020, 19:00 Uhr, kam es auf der B 9 aus Richtung Bonn kommend, in Richtung Koblenz ca. 200 m vor der Abfahrt Industriegebiet Mülheim-Kärlich zu einem Verkehrsunfall. Ein mit zwei Personen besetzter Transporters überschlug sich, beschädigte die Leitplanke und blieb auf der Seite liegen. Rettungskräfte sind im Einsatz. Die B 9 ist in Fahrtrichtung Koblenz momentan voll gesperrt. Der Verkehr wird abgeleitet. Die linke Spur der Gegenfahrbahn ist ebenfalls gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich noch eine halbe Stunde andauern. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Es wird nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach

PHKin Heid



Telefon: 02632-921-0

piandernach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell