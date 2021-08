Verkehrsunfall auf der B 421, Höhe Panzweiler, nach Überholmanöver einer Fahrzeugkolonne – Zeugen gesucht!

Ein 24-jähriger PKW Fahrer befuhr die B421 von Zell kommend in Fahrtrichtung Kastellaun. Vor ihm fuhren zu diesem Zeitpunkt drei weitere Fahrzeuge. Hierbei handelte es sich um einen Traktor, einen PKW und einen LKW. Der junge Fahrer beabsichtigte die Kolonne von Fahrzeugen aufgrund der geringen Geschwindigkeit des vorausfahrenden Traktors auf der Geraden zu überholen. Hierzu scherte der PKW Fahrer auf den linken Fahrstreifen aus, ohne sich zu vergewissern, ob dieser frei ist. In der Folge übersah er die ihm entgegenkommende 67-jährige PKW Fahrerin. Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. An beiden Fahrzeugen entstand aufgrund der geringen Geschwindigkeiten beider Fahrzeuge nur Sachschaden. Verletzt wurde niemand.



Zeugen des Vorfalles, insbesondere die Insassen der drei vorausfahrenden Fahrzeuge (Traktor, PKW, LKW) werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Zell (Mosel)unter der Rufnummer 06542-98670 oder per Email unter pizell@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



