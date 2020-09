09.2020, 09.00 Uhr



Aus noch ungeklärter Ursache fährt ein Pkw-Fahrer in Hillesheim auf einen parkenden Pkw auf. Hierbei wird der Fahrer leicht verletzt und ins Krankenhaus nach Gerolstein gebracht. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden.



Ereignis: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer



Ort: L 24, Densborn



Zeit: 15.09.2020, 16.20 Uhr



Ein Motorradfahrer will in einer langgezogenen Rechtskurve einen vorausfahrenden Lkw überholen. Bei diesem Überholmanöver kommt ihm aber ein Lkw entgegen, der Motorradfahrer versucht noch nach links auszuweichenund kommt dort im Straßengraben zu Fall. Bei diesem Unfallereignis wird der Motorradfaher, ein 57-jähriger Mann aus den Niederlanden, schwer verletzt. Im Einsatz war die Polizei, das DRK nebst Rettungshubschrauber, die Feuerwehren aus Densborn und Mürlenbach.



