Verkehrskontrolle nach Hinweis auf Tuning-Fahrzeug

Am Abend des 05.08.2021 wurde der Polizei Wittlich mitgeteilt, dass im Bereich Schwimmbad Richtung Reiterhof in Wittlich ein getuntes Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs sei.

Das gemeldete Fahrzeug konnte auf dem Rommelsbach-Parkplatz mit drei weiteren getunten PKW festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde mittels Schallpegelmessgerät festgestellt, dass die Lautstärke des Fahrzeugs sich im zulässigen Bereich befindet. Für einige am Fahrzeug vorgenommene bauliche Veränderungen kann der Fahrer allerdings keinen Nachweis erbringen. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren werden eingeleitet, sofern der Fahrer diese nicht vorweisen kann.



Die Polizei Wittlich wird in den kommenden Wochen weitere Kontrollen im Bereich der Tunerszene durchführen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell