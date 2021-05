Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt des motorisierten Zweiradverkehrs

Im Bereich der B 257 im Bereich der Ortslage von Kelberg wurden insgesamt 105 Motorräder kontrolliert.



Zwei dieser Fahrzeugführer wurden wegen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit angehalten.



Insgesamt kam es zu 21 Verwarnungen wegen diverser Feststellungen, 25 Mängelbericht wegen leichter Mängel an Fahrzeugen.



Für zwei Fahrzeugführer endete die Fahrt vor Ort, da in einem Fall ein nicht zugelassener Helm getragen wurde und in einem anderen Fall die Betriebserlaubnis aufgrund mangelhafter Fahrzeugtechnik erloschen war.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell