Wittlich (ots) - PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION WITTLICH ------------------------------------------------------------ Wittlich, 11. September 2020 ------------------------------------------------------------ Verkehrskontrolle in der Koblenzer Straße in Wittlich Am Freitag, 11. September 2020, führte die Polizei Wittlich, in der Zeit zwischen 12:15 Uhr und 13:40 Uhr, eine Verkehrskontrolle in der Koblenzer Straße in Wittlich durch.





Insbesondere ging es bei dieser Kontrolle um die Überwachung des Fußgängerüberweges, an dem es am Dienstag, 09. September, zu einem Unfall mit einem verletzten Kind gekommen war.



Zum einen wurden die Geschwindigkeiten der stadtauswärts fahrenden Fahrzeuge mittels Laser gemessen, zum anderen wurde das Verhalten am Fußgängerüberweg überprüft.



Erfreulicherweise fuhr während der gesamten Kontrolle kein Fahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in der überwachten Fahrtrichtung. Lediglich eine geringe Anzahl an Fahrzeugen wurde mit einer geringen Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit gemessen. Diese Fahrzeuge wurden gezielt kontrolliert und deren Lenker insbesondere auf die besondere Vorsicht an Fußgängerüberwegen hingewiesen.



Alle kontrollierten Fahrzeugführer zeigten Verständnis für die Maßnahme.



Fehlverhalten von Fußgängern am Überweg wurde nicht festgestellt.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell