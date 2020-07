Bei einer Verkehrskontrolle am Saarplatzkreisel am 17.07. 2020, in den frühen Nachmittagsstunden, wurden bei insgesamt 18 kontrollierten Fahrzeugen 9 Gurt- und 3 Handyverstöße geahndet.

