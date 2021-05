Verkehrsgefährdung durch unsichere Fahrweise

Am Mittwoch, 19.05.2021, befuhr gegen 10:20 Uhr ein dunkel-blauer Dacia Duster die L335 von Dachsenhausen kommend in Fahrtrichtung Braubach.



Das Fahrzeug wurde in sehr unsicherer Fahrweise geführt und geriet im kurvigen Straßenverlauf immer wieder in den Gegenverkehr. Dort mussten entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen oder Notbremsungen einleiten. Es kam glücklicherweise zu keinem Unfall.



Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Lahnstein zu melden.



