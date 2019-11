Berlin

Verkehrsbündnis kritisiert Hängepartie um Bahn-Tickets

Das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene hat die „Hängepartie“ um die geplante Mehrwertsteuersenkung für Bahntickets im Fernverkehr kritisiert. Bund und Länder müssten die fest zugesagte Senkung nun rasch auf den Weg bringen, sagte der Geschäftsführer der Allianz, Dirk Flege, in Berlin. „Klimaschutz im Verkehr darf nicht am Kostenstreit zwischen Bund und Ländern scheitern.“ Der Bundesrat hatte zu Steuergesetzen des Klimaprogramms der Bundesregierung den Vermittlungsausschuss einberufen. Die Mehrwertsteuersenkung bei den Bahntickets soll eigentlich Anfang 2020 in Kraft treten.