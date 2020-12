Archivierter Artikel vom 21.06.2020, 11:31 Uhr

Bundesliga

Verhinderte Bayern-Jäger: BVB träumt, Leipzig kleinlaut

Nach dem Sieg in Leipzig ist Dortmund Vize-Meister. Freude will darüber nicht aufkommen. Stattdessen will man es in der kommenden Saison spannender machen.