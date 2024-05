Vergleichen und prüfen – Ratgeber: Kfz-Ersatzteile online kaufen

Anzeige

SP-X/Köln. Wer bei der Autoreparatur sparen will, besorgt sich die Ersatzteile am besten online. Bei den zahlreichen Marktplätzen und Börsen im Netz ist die Auswahl groß und das Preisniveau meist niedriger als direkt beim Autohändler oder in der Kfz-Werkstatt. Ein paar Tipps sollten Online-Käufer aber berücksichtigen.

Kfz-Ersatzteile lassen sich leicht im Internet kaufen Foto: eBay

Häufig sind in den Shops verschiedene Arten von Ersatzteilen zu finden. Am teuersten sind die sogenannten Original-Ersatzteile, die das Logo des Autoherstellers tragen. In vielen Fällen gibt es technisch gleichwertige, aber günstigere Identteile, die unter der Marke des jeweiligen Zulieferers vertrieben werden. Meist laufen sie von den gleichen Produktionsbändern wie die Originalteile. Darüber hinaus bieten auch Fremdhersteller Ersatzteile an, die qualitativ häufig auch mindestens in Ordnung sind. In manchen Fällen sind sie sogar besser als die ursprünglich verwendeten. Am günstigsten sind häufig generalüberholte Teile, bei denen es eine große Auswahl gibt. In einigen Fällen sind sie sogar alternativlos – etwa bei älteren Gebrauchtwagen, für die keine Neuteile mehr produziert werden. Das gilt laut dem Online-Marktplatz eBay.de insbesondere für Innenausstattungen, Fenster- und Türdichtungen oder Zierelemente.

Zunächst einmal heißt aber wie bei allen Käufen: Wer Preise vergleicht, kommt billiger zu seiner Ware. Das Angebot an Plattformen ist groß und wandelt sich immer mal wieder. Zu den bekanntesten zählen neben den generellen Marktplätzen wie eBay.de spezialisierte Angebote wie Kfzteile24.de, Pkwteile.de, Autodoc oder Autoteile-guenstig.de. Nutzer sollten nicht nur eine Seite besuchen, sondern ruhig mehrere Anbieter betrachten. Im Internet ist das schnell und einfach gemacht. Und sinnvoll, denn trotz der guten Vergleichbarkeit können die Spannen zwischen den Shops bei einzelnen Ersatzteilen riesig sein. Bei Super-Schnäppchen sollten allerdings die Alarmsignale angehen, denn im Ersatzteil-Geschäft im Internet tummeln sich auch Betrüger. Seriöse Seiten haben immer ein Impressum, möglichst mit einer deutschen Adresse. Auch die Geschäftsbedingungen sind gut auffindbar hinterlegt.

Zusätzlichen Schutz bieten Zertifikate und Siegel von unabhängigen Prüforganisationen. Nicht zuletzt sollte die Erfahrung andere Nutzer eine Rolle spielen. Rezensionen direkt auf der Seite sind nur bedingt zuverlässig, vertrauenswürdiger sind die Bewertungen auf unabhängigen Seiten. Hat man seriöse Anbieter gefunden, lohnt ein Vergleich der Geschäftsbedingungen. Wie hoch sind beispielsweise die Versandkosten? Wie sieht es mit den Lieferzeiten aus? Und welche Regeln gelten bei Reklamationen und Rückgabe? In der Regel sind letztere sehr großzügig – die Portale wollen so Bedenken bei unsicheren Kunden im Vorhinein zerstreuen.

Wer bei einem Online-Anbieter konkret nach passenden Ersatzteilen sucht, benötigt dafür in der Regel die Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN). Die 17-stellige Zahl findet sich unter anderem in den Fahrzeugpapieren, aber auch auf Typenschildern am Fahrzeug. Hilfreich ist auch, das Baujahr und die Hersteller- sowie Typ-Schlüsselnummer (HSN und TSN) zur Hand zu haben. Am einfachsten wird die Suche, wenn die Original-Teilenummer oder die Hersteller-Teilenummer bekannt ist. Darüber hinaus ist aber auch der genaue Vergleich von Abmessungen und technischen Details, etwa mit dem zu ersetzenden Teil am Fahrzeug, angeraten, um unschöne Überraschungen zu vermeiden.

Einige Ersatzteile lassen sich mit etwas handwerklichem Geschick selbst einbauen. Für andere braucht es schon richtige Schrauber-Fähigkeiten. Wer die nicht hat, kann die online gekauften Teile prinzipiell auch in einer Kfz-Werkstatt einbauen lassen. Allerdings sollte man möglichst vorher klären, ob der Betrieb tatsächlich dazu bereit ist.

