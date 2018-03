Vergebene Chancen sind ein Alibi

Regionalliga Südwest – Zahme Amateure des FSV Mainz 05 verlieren auch ihr Heimspiel am Bruchweg gegen den SC Pfullendorf und vergeben zu viele Chancen bei der 2:4 (0:1)-Niederlage.

Sieht aus, als müsste der Ball reingehen. Geht er aber nicht. Shawn Parker hat in der 21. Minute den Pfullendorfer Torwart Sebastian Willibald zwar nicht mehr vor sich, den Schuss des Mainzer Angreifers lenkt aber noch der zurückgeeilte Mittelfeldspieler Jörg Schreyeck auf der Linie zur Ecke.

Foto: Bernd Eßling

Auf den ersten Blick war es ein leicht zu analysierendes Spiel. Hätte der FSV Mainz 05 II im Spiel gegen den SC Pfullendorf nur einen kleinen Teil seiner schon in der Anfangsphase zahlreichen großen Torchancen genutzt, wären kaum Zweifel am ersten Saisonsieg aufgekommen. Martin Schmidt jedoch erachtete Hinweise auf die mangelhafte Chancenverwertung für kontraproduktiv. "Das ist letztlich nur ein Alibi für unsere nachlässige Arbeit im Spiel gegen den Ball", sagte der Mainzer Trainer nach der 2:4 (0:1)-Heimniederlage.

Natürlich war auch dem Schweizer bewusst, dass seine Spieler es in der drückend überlegen gestalteten ersten halben Stunde versäumt hatten, den ersten Saisonsieg anzupeilen. "Wenn wir das 1:0 machen, schießen wir die ab...", hatte er selbst kurz vor Ende der Partie ausgerufen, als Petar Sliskovic innerhalb von zwei Minuten zwei Tore erzielt hatte. Tatsächlich hatte der Kroate schon in der dritten Minute die Führung auf dem Fuß gehabt, war aber von dieser Chance zu sehr überrascht worden. Fünf Minuten später schob er nach Balleroberung von Benedikt Saller die Kugel aus 13 Metern so gefühlvoll wie knapp am Tor vorbei. Saller selbst vergab das dickste Ding, als er einen von Sliskovic parallel zum Tor gespielten Pass am langen Pfosten freistehend ins Aus drückte (13.). Und Shawn Parker hatte nach Sliskovic-Zuspiel gleich eine Doppelchance: Erst scheiterte er am herausgeeilten Pfullendorfer Torwart Sebastian, dann brachte er nicht genügend Druck hinter seinen Nachschuss – Oliver Straub rutschte noch in die Schussbahn und lenkte den Ball zur Ecke.

"Es lag trotzdem nicht an den vielen ungenutzten Möglichkeiten", betonte Schmidt. "Man kann ein Spiel auch noch in der 80. Minute gewinnen, meinetwegen mit der 30. Torchance. Aber das geht nur, wenn man Geduld hat und die Köpfe oben sind." Und wenn man schon im Mittelfeld die Zweikämpfe gewinnt; in diesem Punkt waren die Gäste mit ihrem Kapitän Michael Falkenmayer, dem einstigen Mainzer Regional- und Zweitligaspieler, den 05ern allerdings weit voraus.

Und dann fiel auch noch dieses 0:1. Ein Freistoß aus mehr als 40 Metern Entfernung, von Piero Saccone hoch in den Mainzer Strafraum geschlagen, und als die Hintermannschaft vorrückte, tauchten plötzlich zwei Pfullendorfer frei vor Keeper Christian Mathenia auf. Einer von ihnen war Falkenmayer, der den Ball noch leicht touchierte (26.).

Mathenia mochte diesen Gegentreffer aber nicht allein damit erklären, durch die beiden SCP-Akteure irritiert worden zu sein. "Ich muss mir da eine Teilschuld geben", sagte der Torhüter, "ich hätte rauskommen und den Ball weghauen müssen. Oder ihn fangen." In dieser Szene habe er sich jedoch nicht schnell genug entschieden. "Und wenn man als Torwart in einer solchen Situation zu lange zögert, ist es zu spät."

Auch der zweite Treffer fiel durch einen Standard. Nach einem Eckball verhielt sich 05-Innenverteidiger Manuel Schneider zu passiv, sein Gegenspieler Tobias Kunter köpfte den Ball wuchtig unter die Latte (73.). An dieser Stelle anzumerken, dass die Mainzer von Beginn der zweiten Halbzeit bis zum 0:2 erneut fünf Großchancen vergeben hatten, "will ich gar nicht hören" (Martin Schmidt), gehört sich aber der Vollständigkeit halber.

Wie widerstandslos die Gastgeber die folgenden Gegentreffer hinnahmen – Dominik Bentele traf aus 16 Metern, Silvio Battaglia staubte ab, nachdem Mathenia einen Bentele-Schuss pariert hatte – machte allerdings deutlich, warum Schmidts Fokus auf dem Defensivverhalten liegt.

"Zu große Überlegenheit und zu viele Torchancen führen bei uns zu Flüchtigkeitsfehlern und Nachlässigkeiten", benannte der Coach ein Problem seiner Elf. Dass dann einmal ein 40-Meter-Freistoß zum Rückstand führe, dürfe eigentlich in der verbleibenden Spielzeit kein Thema sein. "Dann entscheidet die Mentalität, ob man dem Spiel noch eine Wende gibt." Daran hapere es bei vielen seiner Spieler noch. Zu zahm ergaben sich die Mainzer am Samstag in ihr Schicksal. "Die Frage ist", sagte Schmidt: "Wie wird man so aggressiv, dass man irgendwann im Profifußball bestehen kann?"

Peter H. Eisenhuth

Die Statistik – FSV Mainz 05 II: Mathenia – Kalig, Bell, Schneider, Roßbach (81. Reljic) – Jeffrey, Knopp (57. Röser) – Saller, Parker, Hoilett (77. Jolic) – Sliskovic.

SC Pfullendorf: Willibald – Stark, Kunter, Kocatepe, Straub – Falkenmayer, Schreyeck – Werne (68. Bentele), Saccone (79. Frick), Kucz-kowski – Schmidt.

Schiedsrichterin: Rafalski (Bad Zwesten). Zuschauer: 320.

Tore: 0:1 Saccone (26.), 0:2 Kunter (73.), 0:3 Bentele (83.), 0:4 Battaglia (85.), 1:4 Sliskovic (86./FE), 2:4 Sliskovic (88.).

Gelbe Karten: Saller (1), Knopp (3) / Willibald.