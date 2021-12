Verfeinert und verklärt – Aprilia: Zwei neue Versionen für RS/Tuono 660

SP-X/Düsseldorf. Das Angebot für die Schwestermodelle Tuono 660 und RS 660 wird Aprilia zum Frühjahr 2022 um jeweils eine neue Modellvariante erweitern. Während für die halbverkleidete Tuono dann eine höherwertige Factory-Variante zur Verfügung steht, ist die vollverkleidete RS als Sondermodell Limited Edition erhältlich.

Im Fall der Tuono 660 Factory bietet der Zweizylinder eine von 70 kW/95 PS auf 74 kW/100 PS angehobene Leistung bei gleichzeitig verkürzter Endübersetzung. Dank Lithium-Akku und Einsitzer-Konfiguration wurde das Trockengewicht um 2 auf 181 Kilogramm verringert. Darüber hinaus sind die Federelemente – eine Kayaba-Gabel vorne und ein Sachs-Federbein hinten – voll einstellbar. Schließlich wurde die Serienausstattung um eine Quickshifter-Funktion, Kurvenlicht, Kurven-ABS sowie die Schräglagen-Traktionskontrolle erweitert. Erkennbar ist die vermutlich um 12.000 Euro teure Ausstattungsvariante an einer vollständig schwarzen Lackierung.

In Weiß, Rot und Blau und damit in den Nationalfarben der USA lackiert ist die RS 660 Limited Edition. Das Styling orientiert sich an dem Stil der Rennmaschine, mit der Kaleb De Keyrel im Twin-Cup in den USA in diesem Jahr 5 von 13 Rennen und damit den Gesamtsieg für sich entscheiden konnte. Besonderheiten der als Hommage an diesen Cup-Sieg gedachten Limited Edition sind eine höhere Racing-Scheibe und eine Einzelsitzbank. Außerdem gehören eine Software zum Fahren mit umgekehrtem Schaltschema und eine Tankplakette mit fortlaufender Seriennummer zur Serienausstattung. Das ebenfalls vermutlich um 12.000 Euro teure Sondermodell ist auf 1.500 Exemplare limitiert.

Mario Hommen/SP-X