Sessenhausen

Verdiente und langjährige Musiker bei Abschlusskonzert geehrt

Auf eine Reise durch Weihnachtsmelodien der verschiedensten Länder der Welt nahmen der Sessenhausener Musikverein und der Gemischte Chor Cäcilia die Zuhörer in der Kirche Sankt Josef mit. Mit dem gemeinsamen Eröffnungslied „Wir sagen euch an, den lieben Advent“ startete das musikalische Abendlob in der gut besuchten Kirche.