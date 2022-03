Streik

Verdi ruft erneut zu Arbeitsniederlegungen bei Amazon auf

Die Gewerkschaft Verdi hat erneut Amazon-Beschäftige in mehreren deutschen Logistikzentren zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Anlass seien der «Equal Pay Day» – der internationalen Aktionstag für gleiche Bezahlung von Frauen und Männern – am Montag sowie der Frauentag am Dienstag (8. März), teilte die Gewerkschaft mit. In Bad Hersfeld hätten die Arbeitsniederlegungen mit der Nachtschicht von Sonntag auf Montag begonnen.