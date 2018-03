Verdächtiger Gegenstand: Alarm bei UN-Konferenz in Bonn

Am Rande einer UN-Konferenz in Bonn musste wegen eines verdächtigen Gegenstands Großalarm ausgelöst werden. Spezialisten vom LKA wurden hinzugezogen, konnten dann aber Entwarnung geben.

In Bonn endet am heutigen Montag die Konferenz des Department of Information der Vereinten Nationen (DPI) mit 1000 Teilnehmern aus aller Welt, die zur Vorbereitung des Treffens "Rio+ 20" im nächsten Jahr dienen soll. Unweit des Maritim-Hotels, das Austragungsort der Konferenz ist, waren Sicherheitskräfte auf einen „verdächtigen Gegenstand“ an einem Fahrzeug gestoßen.Ein Polizeisprecher sagte, dass technisches Gerät zur Sprengstoffsuche ausgelöst hatte. Der Bereich wurde gesperrt, Spezialisten rückten an. "Ein Experte hat dann festgestellt, dass keine Gefahr von dem Fund ausgeht", so ein Polizeisprecher. Um was es sich letztlich gehandelt hat, blieb zunächst unklar. Die Sicherheitsvorkehrungen rund um die Konferenz sind hoch, etliche Straßen sind gesperrt.