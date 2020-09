Am 07.09.2020 wurde die Polizeiinspektion Prüm in den Abendstunden über vier verdächtige Personen in Winterspelt informiert.

Diese sollten fußläufig in der Ortslage unterwegs gewesen sein, während eine Person augenscheinlich ein Gewehr bei sich trug. Daraufhin wurden Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektionen Prüm, Daun, Bitburg und der Bundespolizei zum Einsatzort entsandt. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass die verdächtigen Personen in einem Mehrfamilienhaus untergekommen sein könnten. An diesem Objekt konnte eine männliche Person als Waffenträger identifiziert werden. Bei der Waffe handelte es sich um ein Luftgewehr. In den Wohnungen der Verdächtigen wurden zudem eine weitere verbotene Waffe, Betäubungsmittel und mögliches Diebesgut in Form von Kupferkabeln aufgefunden und sichergestellt.



Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, Betäubungsmittelgesetz und wegen des Verdachtes des Diebstahls eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551-9420

pipruem.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell