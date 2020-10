Sie war, aus Richtung Lichtenborn/Arzfeld kommend, in Richtung Krautscheid unterwegs. Hierbei kam ihr nach eigenen Angaben kurz vor Krautscheid hinter einer Rechtskurve ein PKW entgegen, der nicht die rechte Seite der Fahrbahn einhielt. Beim sofortigen Bremsen zur Vermeidung eines Zusammenstoßes kam die PKW-Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich dann und blieb auf dem Dach liegen. Der unfallverursachende PKW setzte seine Fahrt in Richtung Lichtenborn fort,ohne dass sich um die Verunfallte gekümmert wurde.



Die Polizei Prüm bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher oder den beteiligten Fahrzeugen machen können, sich telefonisch unter 06551-9420 oder per E-Mail unter pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.



