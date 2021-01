Prüm

Verdacht der Unterschlagung von Kircheneigentum Sevenig (Our)

In der Pfarrkirche Sevenig an der Our im Eifelkreis Bitburg-Prüm wurden im Zeitraum vom 25.11.2020 bis zum 17.01.2021 eine größere Anzahl von Kerzen eines dort befindlichen Opferstocks entzündet, ohne den Preis hierfür zu entrichten.