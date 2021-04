Verdacht der Nötigung im Straßenverkehr

Am 22.04.2021 gegen 20:00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen, einem Opel Corsa (Farbe: silber) mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Mayen die Bundesstraße 257 von Wallenborn in Richtung Oberstadtfeld.





Hier überholte dieser – so die Schilderung eines Zeugen – sehr rasant und gefährlich im Bereich einer Linkskurve, obwohl der Gegenverkehr nicht einsehbar gewesen sei.



Beim Wiedereinscheren nach dem Überholvorgang sei er zudem so dicht und knapp eingeschert, dass der Zeuge habe eine Bremsung und eine Lenkbewegung vollführen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.



Im weiteren Verlauf habe der Fahrzeugführer sodann weitere Fahrzeuge überholt und sei dazu mindestens 20 Sekunden durchgehend auf der linken Spur gefahren.



Innerhalb der Ortslage Oberstadtfeld fuhr der verantwortliche Fahrzeugführer sodann in Richtung Neroth weiter.



Weitere Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte des hier genannten Vorfalls dürfen gebeten werden, sich auf der Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 zu melden.



