Eine Einsatzkraft in Schutzkleidung steht in einem Rettungswagen der Feuerwehr vor dem Hauptbahnhof. Am Hamburger Hauptbahnhof ist mindestens ein Mensch wegen einer möglichen schweren Infektionskrankheit mit einem Spezialfahrzeug der Feuerwehr ins Krankenhaus gebracht worden. Dafür wurde ein Bahnsteig gesperrt. (zu dpa: «Verdacht auf Marburg-Fieber: Flughafen in Behördenkontakt») Foto: André Lenthe/DPA